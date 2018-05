Juventus a Roma senza ultras: "Il biglietto costa troppo"

Tutti i gruppi ultras della Juventus hanno annunciato una clamorosa protesta in vista della partita contro la Roma: "Non ci saremo, adesso basta! A malincuore, visto che potrebbe essere la partita-scudetto, annunciamo che diserteremo la trasferta dell'Olimpico e invitiamo fan club e tifosi bianconeri a fare lo stesso o comunque a non esporre striscioni" si legge in un volantino distribuito prima del match contro il Bologna.



Nel mirino il costo del biglietto del settore ospiti che "sarà di 70 euro più le commissioni ed è inaccettabile visto che la curva da sempre è ritenuto settore popolare ma di popolare non ha più nulla visti questi prezzi". Un messaggio verso "le forze politiche che speriamo prendano atto della controtendenza delle società calcistiche nonostante una decrescita dei salari".