Juventus, 59 gol in 23 giornate: record negli ultimi 7 anni

Da qualunque prospettiva la si guardi, gli smartphone puntati sullo Stadium riflettevano tutti la stessa immagine. Una Juve settebellezze, come i gol rifilati al Sassuolo, che poi sono anche le vittorie consecutive dei bianconeri in Serie A. Una festa a metà, perché il Napoli non inciampa a Benevento e conserva il primo posto, ma il messaggio della banda Allegri è di quelli da prendere sul serio: "Nessun segreto, c’è solo un gruppo di ragazzi di grande responsabilità, valori tecnici e umani, perché vogliono fare un’impresa che al momento non è riuscita a nessuno, quella di vincere il settimo scudetto, ma di fronte abbiamo una squadra che sta facendo grandissime cose".



Grandissime cose le sta facendo anche la Juve, che aggiorna numeri e statistiche. Una domenica nel segno del sette. Ma soprattutto, nel segno del nove. Nel segno del gol, nel segno di Gonzalo Higuain. Prima tripletta bianconera per il Pipita e pallone da mettere in salotto di fianco a quello del maggio di due anni fa, ultimo tango napoletano da 36 gol. Con i tre al Sassuolo siamo a 17 in stagione: segna lui, ma anche tutti gli altri.



Miglior attacco del campionato aspettando la risposta della Lazio, ma confronto col passato già vinto a mani basse: nessuna Juve degli ultimi sei scudetti aveva segnato 59 gol dopo 23 giornate, nemmeno quella di Conte da 102 punti in classifica. L’attacco è una sorpresa, la difesa una garanzia: tredicesimo cleen sheet stagionale, record del campionato. Manca Buffon, ci pensa Szczesny, torna Gigi ma la sostanza non cambia.



La Juve ha un’identità, a prescindere dagli uomini e dal modulo. "Siamo partiti con un sistema di gioco e ora siamo con un altro - ha spiegato Allegri -, e credo che cambieremo di nuovo perché dipende anche dagli infortuni, dal momento". Infortuni che avevano messo fuori gioco Cuadrado, Dybala e Douglas Costa. Problemi in attacco? Ecco sette gol. La caccia al Napoli continua.