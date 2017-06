Juventus, 100 punti conquistati nel 2016: meglio di tutti in Europa

Il 2016 della Juventus è stato strepitoso. A certificarlo sono i numeri: nell'anno solare i bianconeri hanno infatti conquistato 100 punti in 38 partite di Serie A. Stracciata la concorrenza: la Roma si piazza al secondo posto con 86 punti e il Napoli terzo con 82. Lontanissime la Lazio (65), il Milan (62) e l'Inter (61). E dire che i piemontesi hanno disputato una gara in meno causa impegno in Supercoppa Italiana. Proprio la Supercoppa persa a Doha rappresenta (insieme alla rocambolesca eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco) l'unico neo di 12 mesi fantastici: il club di Corso Galileo Ferraris ha vinto il quinto scudetto consecutivo al termine di una rimonta da applausi (e comanda tuttora con 4 lunghezze di vantaggio sulla Roma) e la settima Coppa Italia della sua storia.



La Juventus ha fatto meglio di tutti non solo in Italia ma anche in Europa. Il Real Madrid Campione d'Europa si deve infatti 'accontentare' di 91 punti (con due partite in meno) mentre sul terzo gradino del podio c'è il Barcellona con 87. Subito dopo troviamo la Roma, a testimonianza del grande percorso dei giallorossi, a livello delle big continentali. La squadra di Spalletti precede Psg (84), come detto Napoli, Bayern Monaco (81), Atletico Madrid e Nizza (78) e Chelsea (76).