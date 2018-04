Juve, ultrà a Vinovo: confronto con i giocatori

Sono in tanti e sono tutt'altro che calmi. I tifosi della Juve si sono presentati in massa a Vinovo, per fare rumore, perché, evidentemente, non potevano e non volevano far finta di nulla. La sconfitta col Napoli ha messo a rischio la conquista del settimo scudetto e gli ultrà, dopo aver esposto uno striscione di incitamento martedì ("Noi con la voce, voi con il cuore: vinciamolo"), hanno voluto un confronto con i giocatori.



"Tirate fuori i c...". Il coro principale, nell'avvicinarsi dei tifosi al centro sportivo, non ha bisogno di spiegazioni. Chi ha dovuto fornirle è stato Gigi Buffon, che dopo l'allenamento ha parlato con una delegazione di sostenitori, come aveva già fatto Marchisio poco prima, per chiarire il motivo del mancato saluto dei giocatori alla curva al termine della partita col Napoli. Un atteggiamento che gli ultrà non hanno gradito.



Ovviamente non c'è alcuna frattura: Buffon aveva chiesto a tifosi e squadra di ricompattarsi dopo le notizie su una sua presunta lite con Benatia. "Gossip palesemente inventato, vogliono destabilizzare l'ambiente". Gil ultrà hanno risposto a modo loro, ora tocca alla squadra dimostrare di aver ricevuto l'input sabato nella sfida all'Inter.