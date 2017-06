Juve-Torino, Allegri: "In porta gioca Neto: Bonucci sì, Marchisio no"

Da Monaco al Monaco con in mezzo un'importantissima partita di campionato: il derby. La Juventus, archiviato il successo al Louis II, si rituffa nel campionato, il posticipo di sabato sera contro il Torino (diretta su Premium Sport HD alle 20:45) significa un altro pezzettino di scudetto. Ecco le parole di Massimiliano Allegri nella consueta conferenza della vigilia.

"Atalanta, Monaco e Torino hanno tutte un gioco abbastanza simile, soprattutto nei giocatori. Grande tecnica e velocità".

"Belotti è giovane ed è cresciuto molto. Ha qualità straordinarie. Poi non so se vale 100 milioni, perché non sono uomo di mercato. E' un giocatore di grande prospettiva e sarà il centravanti della Nazionale per tanti anni. Portarlo alla Juve? Impossibile far giocare Higuain e Belotti insieme, nemmeno con la colla... Mihajlovic sta facendo molto bene. E col Toro sarà una partita importante sia perché è un derby, sia perché vale lo scudetto".

"Le scelte di domani sono un problema. Deciderò dopo l'allenamento. In sei giorni abbiamo tre partite. Una l'abbiamo fatta, domani c'è il derby. Ho scelte per poter cambiare. Davanti, senza Pjaca, non ho alternative. Dietro di solito qualche cambio l'ho sempre fatto, come a metà cambio. Ma i cambi non pregiudicheranno la prestazione. In porta gioca Neto, mentre Marchisio non credo che giocherà, Bonucci titolare".

"Il Derby? C'è un buon clima e deve essere così. E' un evento sportivo importante e bello, di cui Torino deve andare fiera. Per questo i tifosi devono comportarsi in maniera educata e rispettosa. Di fronte alle tragedia non ci sono né colori, né bandiere. Serve solo grande rispetto".

"Il ritiro di Totti? Non si possono fare commenti quando non ci sono dichiarazioni del diretto interessato. Quando parlerà Totti, allora si potranno fare commenti. Ha fatto una carriera straordinaria ed è stato un giocatore unico"

C'è un clima molto euforico in casa Juve, ma Allegri prova a gettare acqua sul fuoco: "In questo momento pensare troppo può mandare fuorigiri. Per ora la certezza è la finale di Coppa Italia. Per il resto non c'è ancora nulla. E' ancora tutto da conquistare. Pensiamo al derby, per non dipserdere energie. Ogni volta che si fanno previsione poi..."

Inevitabile la solita domanda sul rinnovo di contratto: "Non ha senso parlarne adesso. Abbiamo altro a cui pensare. La priorità non è il rinnovo. Io alla Juve sto bene. Non ci siamo incontrati, ma ci incontreremo quando lo vorrà la società. Comunque di sicuro io un anno fermo non ci sto, quando mi fermo smetto".

In chiusura una battuta sul duello da Pallone d'Oro tra Buffon e Cristiano Ronaldo: "Sono due esempi importanti. Tutto sta nella serietà e nella professionalità. Per raggiungere gli obiettivi ci vuole grande sacrificio. Cosa che purtroppo i giovani non hanno. Per diventare campioni, oltre alle qualità tecniche, servono qualità morali e testa sulle spalle".