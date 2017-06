Juve, testa a Cardiff: annullata la festa scudetto in città

Diciotto giorni per scrivere la storia conquistando il Triplete: la grande missione bianconera inizia mercoledì all'Olimpico con la finale di Coppa Italia contro la Lazio, poi domenica bisognerà chiudere il discorso scudetto e quindi concentrarsi esclusivamente sul grande appuntamento del 3 giugno, a Cardiff, per la finalissima di Champions League contro il Real Madrid (che Premium Sport trasmetterà con la tecnologia del 4K).

Proprio in vista dell'ultimo appuntamento della stagione, alla Juventus hanno deciso di annullare la festa tricolore (mancano solo 3 punti da conquistare con Crotone e Bologna) che la società stava organizzando allo Stadium. Niente palco in centro, con artisti e deejay di fama internazionale, niente abbraccio del popolo juventino, niente sfilata in città con il classico pullman scoperto.

Così, un po’ per scaramanzia (la festa era in preparazione già prima del ko con la Roma) e un po’ per mantenere alta la concentrazione, ogni celebrazione ufficiale sarà rinviata eventualmente al 3 giugno al ritorno da Cardiff.

Per Massimiliano Allegri sarebbe il terzo trionfo di fila in campionato senza alcuna festa. Due anni fa c’era da preparare la finale di Champions League contro il Barcellona, mentre l’anno scorso quella di Coppa Italia contro il Milan. Il tecnico bianconero dovrà quindi portare a casa il Triplete per godersi i meritati festeggiamenti, ma prima c'è da superare l'ostacolo Lazio.