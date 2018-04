Juve, tensione tra Buffon e Benatia dopo il Napoli

Alta tensione nello spogliatoio della Juventus. Diversi quotidiani oggi in edicola raccontano di una sfuriata in piena regola di Gigi Buffon dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto in tutto e per tutto la lotta scudetto.



Il capitano bianconero avrebbe strigliato i compagni di squadra e allo stesso provato a scuotere il gruppo per ritrovare lo spirito di Madrid e non commettere ulteriori passi falsi nelle prossime insidiose gare, a partire da quella di sabato contro l'Inter a San Siro dove mancherà per infortunio Giorgio Chiellini.



Non tutti sarebbero stati in silenzio di fronte alle parole del portiere: da Benatia, 'colpevole' di essersi perso Koulibaly in occasione del gol, sarebbe arrivata una replica a muso duro e da qui quindi il battibecco tra i due giocatori. Sarebbe anche volata della frutta (utilizzata dai giocatori per rifocillarsi al termine delle gare). Forse anche per questo Massimiliano Allegri ieri ha pubblicamente sottolineato la necessità di "rimanere sereni" perché "l'aspetto psicologico è importante".