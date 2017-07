Juve, Szczesny si presenta: "Chiunque viene qui vince"

"Sono molto contento di essere qui, aspettavo questo giorno da 2-3 mesi e sono molto felice di essere alla Juve". Sono le prime parole della conferenza di presentazione di Wojciech Szczesny, che lascia l'Arsenal dopo due anni a Roma: "Quando giochi in Italia e la Juve ti vuole la scelta è già fatta. Non sei tu a scegliere la Juve, ma è la Juventus a scegliere te. Quando mi hanno contattato non ho mai avuto dubbi sulla scelta. Ho passato due anni bellissimi alla Roma e mi ha aiutato a raggiungere questo livello, ma ora penso solo alla Juve".

Nella Capitale Szczesny era titolare, ma a Torino davanti a sé troverà Buffon, certo non uno qualsiasi: "Lui è molto simpatico, stiamo parlando di una leggenda del calcio e sono molto contento di allenarmi con lui. Può darmi tanta esperienza. Ovviamente sono pronto a giocare quando me lo chiederà il mister, so qual è l'importanza di Buffon in questo club e nel calcio. Probabilmente non giocherò quanto fatto la scorsa stagione, ma credo che nel lungo periodo giocherò per la Juve e questo è il massimo che potessi chiedere. Sono fortunato perché la pressione non l'ho quasi mai sentita in vita mia, rispetto Buffon e cercherò di imparare il più possibile da lui, poi deciderà il mister".

A proposito del mister, il portiere polacco, che ha scelto la numero 23 che era di Dani Alves, svela: "Non ho ancora parlato con Allegri, l'ho incontrato questa mattina e ci siamo salutati. L'ho visto circa per 15 secondi, perché la squadra si stava allenando e io ho lavorato in palestra". Poi aggiunge, a rimarcare ancora il concetto: "Come ho detto prima, la cosa che mi ha spinto a venire qui è vincere. Da quando sono arrivato in Italia la Juve ha vinto tutto quello che c'era da vincere, tranne la Champions League. Chiunque viene qui vince, voglio farlo anche io".

"Chi mi ha convinto a venire a Torino? Non ho parlato con nessuno per prendere la decisione, la decisione di venire qui è stata totalmente mia. Ho parlato solo con Glik per conoscere la città e me ne ha parlato molto bene, ma sapevo che questa era la decisione giusta e non avevo bisogno di parlare con nessuno". Poi una promessa ai tifosi: "Le uscite alte? Sono un giocatore della Juventus, da oggi non ho più alcuna debolezza".