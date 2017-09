Juve, solo un'infiammazione al ginocchio: Khedira resta in nazionale

Allarme rientrato in casa Germania (e, di riflesso, in casa Juventus) per Sami Khedira dopo che il centrocampista aveva saltato l'allenamento mattutino per un problema al ginocchio. Si tratta di un'infiammazione come ha confermato l'ad Marotta ai microfoni di Premium Sport. In casa bianconera si tira un sospiro di sollievo dopo lo stop di Marchisio, le prime conferme sul pericolo scampato erano arrivate direttamente dal ritiro della nazionale tedesca: Khedira rimane tra i convocati di Low, si sottoporrà a terapie a Stoccarda ma non farà ritorno a Torino. Sicuramente salterà la prima sfida contro la Repubblica Ceca ma potrebbe tornare disponibile in quella contro la Norvegia.

.@SamiKhedira will not play during #CZEGER due to a knee problem. He will stay in the squad & receive treatment in Stuttgart. #DieMannschaft pic.twitter.com/O39vCBFDpe — Germany (@DFB_Team_EN) 30 agosto 2017