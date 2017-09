Juve senza Buffon, la BBC e Marchisio: non accadeva da 9 anni

Non c'è ancora l'ufficialità, ma è quasi sicuro che stasera contro il Chievo, per la prima volta dopo 9 anni e mezzo, la Juve andrà in campo senza la sua storica vecchia guardia italiana, quella che gli ha portato a vincere 6 scudetti consecutivi e conquistare due finali di Champions: Buffon - come annunciato da Allegri in conferenza stampa - riposerà e farà posto a Szczesny; la BBC, sciolta dall'addio di Bonucci, sarà completamente assente anche per l'infortunio di Chiellini e la probabile panchina di Barzagli (che non dovrebbe giocare); Marchisio è ancora alle prese con il lavoro di rinforzo muscolare e non è stato neppure convocato. L'ultima volta che accadde risale al 3 febbraio 2008: era l'anno del ritorno in A dei bianconeri che pareggiarono 1-1 contro il Cagliari.



Una novità storica, dunque, che rivela come la Juve si stia avviando verso un cambiamento epocale: Allegri, dopo aver schierato dal 1' solo giocatori già in rosa l'anno scorso nelle prime due gare di campionato, lancerà il già citato Szczesny, Matuidi, Douglas Costa e forse Bernardeschi. Una svolta necessaria. Ma che forse già farà venire un po' il magone ai tifosi.