Juve, scudetto già domenica: dipende anche da Milan-Roma

Massimiliano Allegri si starà mangiando le mani: senza quel gol subito nel finale dell'Atalanta, ora la Juventus sarebbe stata padrona del proprio destino perché con 11 punti di vantaggio sulla Roma le sarebbe bastato vincere il derby di sabato col Torino per laurearsi campione d'Italia. Ora, invece, dovrà comunque pazientare, indipendentemente da come andrà allo Stadium. Ma le possibilità che conquisti il sesto scudetto consecutivo restano comunque buone.



Per vincere il tricolore aritmeticamente con tre turni di anticipo, la Juve dovrà fare un risultato migliore della Roma nel prossimo weekend. Tre su 9 (dunque il 33%) le possibili combinazioni favorevoli ai bianconeri: Allegri dovrà battere il Torino e sperare che i giallorossi, domenica sera, pareggino o perdano col Milan a San Siro; in caso di pari nel derby, la Juve potrà sperare solo in una sconfitta della Roma.



Attualmente Buffon e compagni sono a +9, dovranno portarsi almeno a +10 con tre giornate ancora da giocare e rendere a quel punto inutile lo scontro diretto dell'Olimpico che si giocherà la settimana successiva. Certo, se dovesse arrivare la certezza aritmetica del tricolore, sarà una festa forse in tono minore, non tanto perché sarà celebrata sul "divano" (come l'anno scorso) ma perché arriverà a cavallo tra le due semifinali di Champions col Monaco. Bagordi vietati.