Juve, Schick fa altre visite mediche

Il caso Patrik Schick potrebbe trovare a breve una soluzione, almeno questa è la speranza. L'attaccante ceco si sta sottoponendo a nuovi controlli dopo che il 22 giugno era rientrato di proposito in Italia per effettuare le visite al J Medical, primo obbligatorio passo per diventare un nuovo giocatore della Juve.



Da quegli esami sarebbero emersi problemi fisici che hanno portato al blocco dell'operazione con la Sampdoria: i bianconeri avevano già trovato l'accordo con i blucerchiati per l'acquisto di Schick a 30,5 milioni. I risultati dei controlli hanno portato un po' di tensione tra le due società, con la Samp che reclama il versamento della somma già pattuita e i bianconeri arrabbiati per le condizioni del giocatore.



La soluzione, dunque, deve arrivare dai nuovi controlli: Schick è stato accompagnato da Ferrero, presidente della Samp e la speranza è che dagli esami non emergano problemi.