Juve-Ronaldo, primo screzio con Mendes

Primi screzi tra Jorge Mendes, l'agente di Cristiano Ronaldo, e la Juventus. Come ha raccontato Paolo Bargiggia nel corso di Buongiorno Mosca, sembra che ci sia stata una discussione nei giorni scorsi perché i bianconeri non avrebbero gradito che l'entourage del giocatore abbia fatto circolare la foto del brindisi nella quale comparivano sia il presidente Andrea Agnelli che gli stessi Ronaldo e Mendes insieme ad altre persone.



Agnelli, com'è noto, si è recato martedì nel resort di Costa Navarino, in Grecia, per sancire l'accordo con CR7: lì è stata scattata la foto, ma alla Juve avrebbe fatto piacere che restasse sugli smartphone privati e non fosse diffusa sul web. Nulla di grave, né preoccupante, ovviamente, e soprattutto nulla a che vedere con la mancata festa allo Stadium di lunedì. Cristiano Ronaldo avrà una presentazione uguale a quella degli altri giocatori.