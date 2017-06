Juve, risentimento per Lichtsteiner: Supercoppa a rischio

Allegri potrebbe dover rinunciare a Stephan Lichtsteiner nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan in programma venerdì 23. Al termine di Juventus-Roma, lo svizzero ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, che sarà valutato nei prossimi giorni. Si sottoporrà ad accertamenti anche Miralem Pjanic, uscito al 51' per una botta al fianco destro, ma le condizioni del bosniaco non destano preoccupazioni. Lo ha comunicato la Juventus sul proprio sito ufficiale.

IL COMUNICATO

Dopo l'importantissima vittoria conquistata ieri sera allo Stadium contro i giallorossi, mister Massimiliano Allegri ha concesso oggi al gruppo una giornata di riposo, per ricaricare le batterie in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma a Doha, in Qatar, il prossimo venerdì 23 dicembre alle 17.30 (ora italiana).

Miralem Pjanic, che ha subito un trauma contusivo al fianco destro, e Stephan Lichtsteiner, che ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, verranno rivalutati nella giornata di domani.

Proprio domani, lunedì 19 dicembre, il gruppo tornerà al lavoro, impegnato al Training Center di Vinovo in una sessione di allenamento mattutina. Una domenica di relax, per presentarsi all'appuntamento ancora più concentrati, con l'obiettivo di sollevare il primo titolo della stagione, dopo aver chiuso ieri nel migliore dei modi il 2016 di campionato.