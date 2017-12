Juve record, 44 partite consecutive sempre in gol

Allegri sostiene che i big match e gli scudetti si vincono con le difese, l'ha ribadito anche dopo lo scalpo di Napoli. Intanto, però, la Juve, proprio al San Paolo, ha stabilito un record di natura opposta: per la 44esima volta consecutiva ha segnato un gol in Serie A. Nessuno ci era mai riuscito: è un dato che dà l'idea del dominio bianconero, anche se questo dominio, proprio in questa stagione, sembra possa essere messo in discussione perché, come ha ricordato Buffon, pur vincendo lo scontro diretto, i campioni d'Italia sono comunque dietro gli azzurri e potrebbero ritrovarsi terzi domenica se l'Inter dovesse battere il Chievo.



"La Juve ha 90 milioni in meno e tre punti in più". La sintesi estrema di Sarri riconosce i grandi meriti di Gonzalo Higuain, definito un "fenomeno" dal suo ex allenatore. Core 'ngrato, sicuramente: il gol del record bianconero è il quinto che segna al Napoli in 5 partite, Coppa Italia compresa e anche il sesto nelle ultime 5 presenze in campionato: era da gennaio che non infilava un filotto così ed è il segnale che quello che dice Sarri non è poi così lontano dalla verità. Perché gli scudetti si vincono con le difese, ma anche con le prodezze dei campioni.