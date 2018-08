Juve, prove di intesa Dybala-Ronaldo

Forse anche i tifosi, vedendo queste immagini, saranno meno delusi per l'imminente passaggio di Higuain al Milan. Alla Continassa sono andate in scena prove di intesa tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. I due attaccanti, che si stanno allenando a Torino con gli altri Nazionali, compaiono insieme in un video - destinato a diventare virale - diffuso dalla Juventus attraverso il suo profilo ufficiale twitter. L'argentino è sdraiato a terra e di destro colpisce al volo la palla che di mano gli viene servita da CR7. L'emoticon postato dal club a commento dell'immagine è quella con i cuoricini negli occhi.