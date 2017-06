Juve, Pogba torna a Vinovo: un orologio in regalo per tutti

Dopo il grande rumore scatenato dal suo passaggio al Man United, Paul Pogba è tornato a Torino. Venerdì 16 settembre il francese ha approfittato delle ventiquattr’ore di libertà concesse da José Mourinho ai Red Devils ed è volato in Italia per far visita ai suoi ex compagni della Juventus al centro sportivo di Vinovo.

Nello spogliatoio della prima squadra c’era ancora il suo armadietto pieno di effetti personali, che Pogba non aveva fatto in tempo a recuperare quest’estate, quando dalle vacanze americane era volato direttamente in Inghilterra per sostenere le visite mediche con lo United.

Ma non era solo questo l'obiettivo del ritorno nel mondo Juve del francese, che per ringraziare i compagni, lo staff e i dirigenti per i quattro anni che lo hanno consacrato come il giocatore più costoso di sempre si è presentato con un regalo per tutti: un orologio di grande valore, sembra un Rolex ma non c'è certezza sulla marca, per salutare gli amici con cui ha vinto 4 scudetti e, forse, per scusarsi della "fuga" verso Manchester.