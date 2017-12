Juve, Pjanic: "Vogliono destabilizzarci. Roma? Bel gioco e poi..."

"Quando ero alla Roma, giocavamo un buonissimo calcio, ci ripetevamo sempre: questo è l’anno buono, siamo forti. Però arrivavano partite dove non eravamo presenti. La Juve invece dimostra sempre di essere presente". Se chiedete a Miralem Pjanic la differenza tra Roma e Juve, ripeterà più o meno sempre le stesse cose: le ha sottolineate sin dal primo momento, continua a ribadirle.



"Quest’anno ci sono tantissime buone squadre in lotta per il campionato, Napoli, Inter, Roma, Lazio, e tutti vogliono che la Juve smetta di vincere - ha detto Pjanic a Undici - Questo ci dà una motivazione in più. Speriamo di festeggiare a maggio, il nostro obiettivo numero uno è lo scudetto. Vogliamo fare qualcosa di straordinario vincendo il settimo scudetto di fila quest’anno, sarebbe veramente una cosa incredibile, da mostri".



"La gente pensa che vincere per la Juve sia facile. In realtà noi dedichiamo tantissimo tempo al lavoro, ci sacrifichiamo ogni giorno. Quando ho letto di screzi nello spogliatoio, ho capito che si cercava di destabilizzare il nostro ambiente. Lo spogliatoio è sempre unito e formato da persone responsabili, con cui, quando le cose non vanno bene, si riesce a parlare tranquillamente".