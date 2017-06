Juve, Pjanic regista, Mandzukic esterno: Allegri, mosse vincenti

Da qualche parte, su Facebook: "Oggi Mario Mandzukic non ha giocato sulla fascia sinistra. È la fascia sinistra che si è piegata alla sua volontà". Per capire cosa pensano i tifosi della Juve dell'attaccante croato non c'è bisogno di sbirciare sui social network, basta farsi un giro allo Stadium o andare indietro nel tempo e guardarsi i filmati di tutte le sue sostituzioni accompagnate da standing ovation. Ora che Massimiliano Allegri gli ha dato una nuova vita saranno ancora più felici perché per vederlo in campo non devono rinunciare alla fame di gol di Gonzalo Higuain e all'arte di Paulo Dybala. Max, in verità, lo ha solo riportato al passato perché, ci crederete o no, quel "bisonte" di Mandzukic ha cominciato proprio così: ala sinistra. Certo, interpreta il ruolo a modo suo: non lo vedrete di certo saltare l'uomo sulla fascia, ma anche ieri ha creato e avuto occasioni da gol, dando il la con una delle sue sponde all'1-0 di Dybala.



Nuova vita anche per Miralem Pjanic e anche per lui, in verità, si tratta di un ritorno al passato: Allegri lo aveva provato davanti alla difesa anche a inizio stagione. Ma in un altro modulo, con un'altra filosofia. Una cosa è giocare in mezzo nel 3-5-2, un'altra è avere una serie innumerevole di opzioni di passaggio nell'offensivo 4-2-3-1 sperimentato dal tecnico con la Lazio e poi confermato col Milan. Ora Pjanic alza la testa e ha davanti a sé quattro attaccanti da servire, più (a turno) uno dei due esterni di difesa che si alza: così è più facile sbarazzarsi velocemente del pallone. Aveva già fatto vedere buone cose da trequartista nel nuovo anno, ma dietro può far valere di più la sua visione di gioco.



Mandzukic e Pjanic sono quelli che più degli altri hanno dovuto cambiare modo di giocare con il nuovo modulo e anche il loro sensibile miglioramento, soprattutto quello del bosniaco, lascia pensare che la svolta di Allegri funziona. Una sola preoccupazione: la durata. La Juve è partita fortissimo con la Lazio segnando subito due gol e ha fatto esattamente la stessa cosa contro il Milan. Poi, con i biancocelesti ha controllato piuttosto agevolmente, mentre in coppa Italia ha faticato di più, seppur in 11 contro 10. Il dubbio, allora, è se un modulo così offensivo che costringe gli attaccanti a sacrificarsi in copertura, non finisca per stancare troppo presto la squadra: non sempre si può pensare di essere sul 2-0 dopo 20 minuti. Ma è ancora presto per emettere giudizi definitivi: per ora questa Juve a 5 stelle piace davvero a tutti.