Juve, Pjanic mette (e poi toglie) un like a Rizzoli con la maglia del Milan

Non è bastata una notte di riflessione per cancellare l'amarezza di Miralem Pjanic. Il bosniaco della Juventus, infatti, su Instagram ha messo il like a più fotomontaggi di Rizzoli tra cui uno che mostra l'arbitro con la maglia del Milan: non è ancora passata la rabbia per il gol annullato nella sfida di sabato sera. Qualche ora dopo, il like è sparito: forse Pjanic si è accorto di aver fatto un errore social o è intervenuta la società.