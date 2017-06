Juve, Pjanic esalta la mentalità: "Qui sono dei killer..."

"Quando ero alla Roma e vedevo la Juventus vincere, speravo sempre che perdesse e non succedeva mai. Ora ho capito perché: la società è solida, forte e anche i ragazzi non mollano mai niente, mai. Né in allenamento, né in campo: neppure un centimetro. E’ per questo che non perdevano punti. E’ una questione di mentalità, ogni giorno ti mettono in testa di preparare al massimo e bene la prossima partita, non si parla di nient’altro: solo della prossima partita. Sono dei killer. Dei veri killer…".

Arrivato in estate dai giallorossi, Miralem Pjanic in pochi mesi si è letteralmente innamorato della mentalità e dello stile Juve e ne parla in una lunga intervista con la Gazzetta dello Sport: "All'inizio è stata dura - ammette il bosniaco - pensavo che fosse più veloce il mio adattamento qui alla Juve: mi sono trovato di fronte a un nuovo sistema, nuovi allenamenti, nuovi compagni, ma adesso mi piace molto questa mentalità, perché così riuscirò a togliermi grandi soddisfazioni. La svolta? A livello morale dopo la sconfitta di Genova: ci siamo parlati, ci siamo detti delle cose e da quel momento abbiamo ritrovato l’atteggiamento giusto. A livello tattico dopo la sconfitta di Firenze, quando abbiamo cambiato modo di giocare e abbiamo finalmente trovato la maniera di sfruttare le qualità migliori di tutti i giocatori e io mi sono inserito molto bene" ha spiegato Pjanic.

Dopo la sosta per la Juve il mese di aprile sarà decisivo, un mese condito da sfide pazzesche come quelle con Barcellona e Napoli: "E’ esattamente per questo che sono arrivato qua. Allegri ci ha spiegato che ci sono tre stagioni in una: da agosto a dicembre, da gennaio a marzo, da marzo alla fine. E questa terza è quella che decide tutto. Adesso la possibilità di sbagliare è zero. Tutte le partite sono decisive e vanno preparate bene. Lo stiamo facendo. Il Barcellona ci può distrarre? Non deve assolutamente succedere. Contro la Samp era una partita importantissima da vincere e lo abbiamo fatto contro una squadra forte e in forma. Adesso dobbiamo tenere la testa bassa, perché quello è un obiettivo che non dobbiamo fallire. Abbiamo la Roma dietro che non molla e dobbiamo tenere questa distanza".

Infine un pensiero ai quarti die alla paura che può incutere il(il Psg docet): "Sarà dura, ma per contro pure loro dovranno venire alloe scopriranno che vale anche per noi il fattore campo. Ricordi del Camp Nou? L’idea di un campo che dà l’impressione di essere tanto più largo degli altri. Poi vai a vedere le misure e non è così, ma sono talmente bravi a usare il campo che sembra che lo allarghino in modo da trovare sempre l’imbucata giusta. Stanno tanto larghi, in mezzo hanno giocatori che riescono sempre a mettere le punte davanti alla porta. La chiave sarà fermarli lì, a centrocampo". Pjanic ha le idee chiarissime.