Juve, Pjanic è un altro: "Da trequartista mi trovo bene, ora mi diverto"

Le vacanze devono aver fatto molto bene a Miralem Pjanic perché nel 2017 si è visto un altro giocatore. Ha ricominciato con l'assist meraviglia a Higuain nel 3-0 al Bologna, ha dato spettacolo anche in Coppa Italia contro l'Atalanta. Dire che si è rivisto il Pjanic di Roma, però, sarebbe un errore, perché il bosniaco, in giallorosso, faceva più che altro la mezzala. Massimiliano Allegri, invece, gli ha cambiato ruolo e dopo averlo provato a inizio stagione anche davanti alla difesa, ora lo schiera stabilmente dietro le punte. Da numero 10, anche se non ce l'ha sulle spalle.



"Da trequartista mi trovo bene - ha confessato Pjanic in esclusiva a Premium Sport - la squadra gioca bene e io ne approfitto". Vero, anche la Juve, assorbita la sconfitta nella Supercoppa italiana contro il Milan, ha ripreso a marciare veloce. Anzi, più veloce dei primi mesi. E così anche per Pjanic, completata la fase di ambientamento, la vita sembra cambiata: "Trovo molto piacere sul campo adesso", ha detto letteralmente. Tradotto: ora sì che mi diverto. Ha avuto pazienza Miralem, del resto anche Zidane e Nedved nei primi mesi in bianconero ebbero problemi. Poi com'è finita lo sanno tutti...



Il prossimo impegno di Pjanic e di tutta la Juve sarà contro la Fiorentina, anche se in verità non è certo che il bosniaco sia titolare: "Guardandola da fuori, ho sempre visto che si trattava di una partita molto sentita. Affronteremo una buona squadra con un buon allenatore, ci aspetta una gara complicata, ma faremo di tutto per portare a casa i tre punti"