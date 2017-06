Juve, Pjaca farà il Mandzukic: col Palermo è la sua occasione

Partiamo da ultimi due minuti di Cagliari-Juve, dall'intervento falloso su Di Gennaro e dal seguente cartellino giallo. Ci sono un gesto, un provvedimento e diciamo pure una risposta a chi si chiedeva quando riposerà Mario Mandzukic. Squalificato e dunque fuori da Juve Palermo, prima volta fuori dal 4-2-3-1 di cui il croato può essere definito massima identificazione. Lavoro infinito, fase difensiva e offensiva personalmente premiata da un solo gol, quello di Crotone, in sei partite giocate così consecutivamente compresa quella di coppa italia contro il Milan. Non quantificabile ma certo prestigioso il premio morale che fa di lui l' indispensabile per critica e soprattutto pubblico della Juve con curiosità però adesso rivolta a Marco Pjaca.



È lui ora il sostituto naturale anche se con una sola presenza dall'inizio proprio a Crotone e tra l'altro dalla parte opposta rispetto a Mandzukic nei tre dietro ad Higuain. Insomma per l'altro croato settimana piuttosto indirizzata a cominciare da stamattina con la ripresa del lavoro a Vinovo. Gli sarà chiesto di fare il Mandzukic senza snaturare se stesso ovviamente, gli sarà chiesto sacrificio senza per questo compromettere serenità la davanti dove spesso, quasi sempre, è arrivato a concludere ma mai a raccogliere, gli sarà chiesto di sfruttare al massimo l'occasione perchè quel gesto e quel provvedimento nel minuti finali di Cagliari-Juve avranno effetto molto limitato, giusto per Juve-Palermo.

Gianni Balzarini