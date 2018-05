Juve, Pinsoglio fa un coro contro il Napoli e il dito medio...

Nel post partita con la Roma Massimiliano Allegri lo ha elogiato pubblicamente sottolineando la sua importanza nello spogliatoio. Non nello spogliatoio ma sul pullman Carlo Pinsoglio ha fatto parlare di sé chiedendo ai compagni di squadra "Come dicevano i napoletani?" e intonando poi il celebre coro "Un giorno all'improvviso", con il finale modificato ("Io tifo la Juventus"). Il tutto è stato testimoniato in una diretta Instagram di Pjanic: si vede il terzo portiere bianconero fare anche il dito medio al momento della 'canzone': la provocazione e il gestaccio non sono passate inosservate sul web al pari dell'espressione di Higuain...

Pinsoglio (Juve's 3rd string goalkeeper) starts singing Napoli's "un giorno all'improvviso" chant on Pjanic's Instagram live



@sechesipic.twitter.com/FanMQEtTbH — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) May 14, 2018