Juve, per Allegri numeri da record: meglio di Conte, Lippi e Trapattoni

Allegri meglio di Conte, Lippi e Trapattoni. A dirlo sono i numeri. Il tecnico livornese ha ottenuto più punti di tutti i suoi predecessori nelle prime 100 partite. Per la precisione 238, frutto di 75 vittorie, 13 pareggi e appena 12 sconfitte. Questi dati dovrebbero bastare per dimostare il grande lavoro svolto dell'ax allenatore del Milan in due anni e mezzo a Torino. Allegri ha infatti vinto 2 scudetti, 1 supercoppa italiana, 2 coppe Italia e ha visto sfumare il sogno della Champions League soltanto in finale contro il Barcellona nel 2015. La stagione in corso vede i bianconeri saldamente in testa alla classifica con 7 punti di vantaggio sulla Roma, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia. I presupposti per brinadare ancora a maggio (e forse anche a giugno) ci sono insomma tutti.



100 panchine con la Juve, in uno stadio per me speciale, e risultato centrato! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 12 febbraio 2017