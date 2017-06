Juve, Paratici: "Napoli parla del niente, noi uscimmo dalla Champions..."

Arriva un'altra risposta dalla Juve alle polemiche scatenate dal Napoli dopo la semifinale di Coppa Italia e proseguite il giorno dopo con le dichiarazioni del sindaco De Magistris: "Gli episodi li lasciamo commentare agli altri - ha detto il d.s. bianconero Fabio Paratici a JTV - È stata una bella partita e basta. Stiamo parlando del niente. Anche a noi sono capitate situazioni a sfavore: a Monaco siamo usciti dalla Champions con decisioni contrarie, le abbiamo prese e abbiamo ricominciato. Si va avanti, non c'è altro modo di fare".



Paratici si è poi soffermato sul momento particolarmente positivo che sta vivendo la Juve: "Siamo in crescita sotto tutti i punti di vista, affrontiamo il finale di stagione positivamente, chi guarda le partite e le situazioni, certe cose le sente. Col Napoli abbiamo giocato un grande secondo tempo, siamo in crescita, in fiducia: il mister ha trasmesso una grande carica positiva, c'è area di ottimismo, non presunzione, affrontiamo gara dopo gara con la mentalità di poterle vincere tutte".