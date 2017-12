Juve, Paratici a Bergamo per Atalanta-Lazio: Milinkovic-Savic nel mirino?

C'era anche Fabio Paratici in tribuna a Bergamo per assistere alla sfida tra Atalanta e Lazio. Il direttore sportivo della Juventus ha seguito da vicino Caldara e Spinazzola (già acquistati dal club torinese, arriveranno nella prossima stagione ma attenzione alla posizione del terzino qualora Alex Sandro dovesse partire già a gennaio) oltre a Cristante (protagonista di uno splendido avvio di stagione). Il dirigente bianconero si è quindi 'gustato' la grande prova di Milinkovic-Savic, da tempo apprezzato a Torino.



Come ammesso da Lotito la società biancoceleste in estate ha rifiutato un'offerta (estera) da 70 milioni per il 22enne: non sarà dunque affatto semplice per la Juve strappare il centrocampista serbo ai capitolini, a meno di un pesante affondo il prossimo giugno. Tuttavia sembra inevitabile lo scatenarsi di un'asta per il talento laziale: il prezzo potrebbe quindi salire sempre di più e dalle parti di Formello si giocherebbe al rialzo per cercare di incassare il massimo e rendere 'meno dolorosa' la cessione.