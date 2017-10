Juve "paradossale": 31 gol, 1 punto in più ed è solo terza

Beppe Marotta non ha certo detto una bugia quando, prima ancora di battere la Spal, ha difeso Allegri e la sua Juve, spiegando come la squadra fosse perfettamente in linea con le previsioni di inizio stagione e che semmai il fatto eccezionale era ed è nel fatto che siano gli altri a correre di più.



La Juve ha un punto in più dello scorso campionato (25 contro 24) quando nelle prime dieci partite aveva vinto 8 volte e perso le due gare giocate a San Siro contro Inter e Milan. Eppure è soltanto al terzo posto in classifica, dietro Napoli e Inter. E, aspetto forse doppiamente paradossale, non aveva mai segnato così tanto in era recente: era dal 1951-52 che una squadra non realizzava 31 gol nelle prime 10 giornate (all'epoca fu sempre la Juve a riuscirci). Niente male per un club che storicamente ha badato al sodo più che allo spettacolo e per un allenatore spesso accusato di eccessivo tatticismo, almeno da chi è andato via, come Dani Alves.



Un altro paradosso, se vogliamo è che, contando anche la stagione scorsa, tutte le ultime sette trasferte della Juve in campionato hanno visto entrambe le squadre andare a segno, per una media di 4.7 gol totali a partita. Significa che i bianconeri hanno incassato almeno una rete in queste partite e lo hanno fatto sempre fuori casa quest'anno. I 10 gol al passivo, il doppio della Roma (che ha una gara in meno), tre più di Napoli e Inter, sono ovviamente il dato più preoccupante, per quanto abbiano inciso sulla classifica forse non più dei rigori sbagliati da Dybala in pieno recupero contro Atalanta e Lazio. Rigori che, se trasformati, avrebbero portato a 33 i gol segnati (scavalcando Manchester City, fermo a 32, e Psg, a quota 31) e regalato il primato europeo, ma soprattutto a 28 i punti in classifica, proprio come il Napoli capolista.