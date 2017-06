Juve, non hai mezze misure: il pareggio manca da un anno

O tutto o niente. La Juventus di Massimiliano Allegri non conosce il significato della parola pareggio, i bianconeri viaggiano senza segno 'X' in campionato da 36 partite: negli ultimi 12 mesi, nei vari campionati europei, nessuno è riuscito in questa curiosa striscia.

L'ultimo match della Vecchia Signora concluso senza vincitori né vinti risale al 19 febbraio 2016, quando la squadra di Allegri, reduce da una striscia di 15 vittorie consecutive, impattò 0-0 sul campo del Bologna. Da quel momento in poi, 31 vittorie e solo 5 sconfitte.

Venerdì sera i campioni d'Italia saranno impegnati contro il disastrato Palermo, difficile pensare che i rosanero possano fermare Dybala e compagni e dunque la "tradizione" potrebbe proseguire. Se così fosse, la Juve diventerebbe il secondo club continentale di tutti i tempi in quanto a filotto di partite consecutive concluse senza pareggiare.

Il record appartiene all'Aston Villa, che dal gennaio del 1891 al dicembre del 1892 riuscì a non fare 'X' per ben 51 gare di fila. I piemontesi ad oggi condividono la seconda piazza con l'Osasuna, che arrivò a 36 gare senza pareggi oltre mezzo secolo fa. Allegri ha messo la freccia, sorpasso in vista.