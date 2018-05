Juve, nel mirino il record di partite senza subire gol

La Juventus contro il Verona festeggerà davanti ai propri tifosi il settimo scudetto consecutivo e saluterà Buffon dopo 17 anni in maglia bianconera.



Non ci saranno soltanto (importanti) passerelle perché i Campioni d'Italia cercheranno di raggiungere l'ennesimo record e come ha detto Allegri nella conferenza stampa della vigilia, "sarebbe un altro traguardo importante per Gigi".



Il club torinese ha già eguagliato nel 2013-14, nel 2015-16 e in questa stagione il numero di partite (22) in campionato senza subire gol, primato che apparteneva al Milan del 1993-94 (quello di Tassotti, Costacurta, Baresi e Maldini per interderci). Allo Stadium dunque la Signora proverà a scrivere un altro pezzo di storia della Serie A toccando quota 23...