Juve, Natale amaro per Chiellini: "Ci serva da lezione"

Buongiorno a tutti, di ritorno da Doha resta il rammarico per la sconfitta ai rigori. Quello che è accaduto ci serva da insegnamento, perché nei prossimi mesi, come è accaduto due anni fa, dobbiamo fare una grande cavalcata. Eravamo li per vincere, vorrà dire che trascorreremo le Feste con un retrogusto amaro, ma facciamo i complimenti all' @acMilan. Tanti auguri di buone feste a tutti. Una foto pubblicata da Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini) in data: 24 Dic 2016 alle ore 01:05 PST

Giorgio Chiellini affida i suoi auguri di Natale al proprio profilo Instagram, ma non nasconde un po' di amaro in bocca, troppo fresca la delusione per quanto accaduto a Doha. Il difensore bianconero si congratula sportivamente con il Milan e invita i compagni alla riscossa. Dopo lo sfogo di Allegri nell'immediato dopo-gara, ecco che un "senatore" dello spogliatoio si mette sulla stessa lunghezza d'onda del tecnico: la sconfitta brucia, occorre ripartire di slancio subito dopo le festività natalizie.

Il testo del messaggio: "Buongiorno a tutti, di ritorno da Doha resta il rammarico per la sconfitta ai rigori. Quello che è accaduto ci serva da insegnamento, perché nei prossimi mesi, come è accaduto due anni fa, dobbiamo fare una grande cavalcata. Eravamo li per vincere, vorrà dire che trascorreremo le Feste con un retrogusto amaro, ma facciamo i complimenti al Milan. Tanti auguri di buone feste a tutti".