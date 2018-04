Juve-Napoli, Sarri mostra il medio ai tifosi bianconeri

Juventus-Napoli 'incandescente' ancora prima del fischio d'inizio. I tifosi bianconeri hanno accolto all'Allianz Stadium il pullman del Napoli con insulti, a cui dall'interno qualcuno ha replicato mostrando il dito medio. "E' stato Sarri, è una vergogna", è l'accusa di alcuni tifosi juventini che hanno ripreso la scena con i loro smartphone. Al termine della sfida il tecnico azzurro ha spiegato: "Ho risposto a un gruppo di persone che ci stavano sputando e insultando in quanto napoletani, ma non c’entrano niente i tifosi juventini, non c’entra niente il tifo".

Llega el autobús del Napoli al Stadium, los aficionados de la Juve le insultan y Sarri... les saca el dedo... #JuveNapoli pic.twitter.com/30O3U8szbB — Mario Gago Huerta (@gago_mario) 22 aprile 2018