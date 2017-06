Juve-Napoli, azzurri in lutto per Roberto Fiore

Il Napoli questa sera giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Roberto Fiore #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 28 febbraio 2017

Stasera il Napoli giocherà la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus con il lutto al braccio per la scomparsa di Roberto Fiore, avvenuta ieri all'età di 93 anni. Fiore fu presidente del Napoli dal 1964 al 1967 ed è ricordato come l'uomo che portò all'ombra del Vesuvio José Altafini e Omar Sivori.



Sotto la sua presidenza il Napoli raggiunse la cifra di 69.000 abbonati, record mai più battuto, fu promosso in Serie A, dove poi conquistò il secondo posto nel 1968, miglior risultato della storia fino a quel momento. Dopo l'esperienza con il Napoli, Fiore, nativo di Portici, fu anche direttore sportivo della Lazio e poi, negli anni Ottanta e Novanta, prima presidente dell'Ischia e poi della Juve Stabia.