Juve-Milan, mani di De Sciglio: ecco cosa dice il regolamento

Il rigore fischiato da Massa al 95' di Juventus-Milan ha fatto discutere: non tutti i moviolisti hanno giudicato allo stesso modo il mani di De Sciglio sul cross di Lichtsteiner. Ecco cosa dice il regolamento.



REGOLA 12



Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone. I seguenti criteri devono essere presi in considerazione:

- il movimento della mano verso il pallone (non del pallone verso la mano)

- la distanza tra l’avversario e il pallone (pallone inaspettato)

- la posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un’infrazione

- toccare il pallone con un oggetto tenuto nella mano (indumenti, parastinchi, ecc.) è considerato come un’infrazione ​



GUIDA PRATICA DELL'AIA



A quali criteri deve attenersi l’arbitro per stabilire che un calciatore ha toccato il pallone con le braccia o con le mani intenzionalmente?



Deve valutare se il contatto tra il pallone e la mano o il braccio è voluto dal calciatore o se questi allarga, alza, muove o, comunque, tiene le mani o le braccia con l’intenzione di costituire maggior ostacolo alla traiettoria del pallone. Non deve però essere considerato intenzionale il gesto istintivo di ripararsi il viso o il basso ventre dal pallone.