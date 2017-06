Juve-Milan, Locatelli: "L'espulsione? La mia età non mi giustifica: chiedo scusa"

Campione d'umiltà. Manuel Locatelli ha timbrato il suo primo Milan-Juve con un gol pazzesco e decisivo, in coppa Italia la sua partita è finita al 9' del secondo tempo. Colpa di un fallo su Dybala che gli è costato la seconda ammonizione. Il Milan aveva appena pareggiato, la sua espulsione ha evidentemente avuto un peso nell'eliminazione. Ma lui è andato in zona mista e si è scusato.



"Ho sbagliato e ci metto la faccia. Mi scuso con compagni, tifosi, allenatore e società perché sono stato ingenuo, la mia età non è una giustificazione. È un’esperienza che mi servirà per il futuro. Mi spiace però la squadra ha reagito bene e quasi pareggiava", ha detto Locatelli.



Montella ha definito un incidente di percorso quello del 19enne centrocampista e sull'ennesimo avvio di gara sotto tono ha spiegato: "Ci sono anche gli avversari, che a volte forzano di più. Sono stati bravi a sfruttare le occasioni. Nel primo tempo eravamo lenti perché loro erano bravi a chiudere le linee di passaggio. Erano molto compatti".