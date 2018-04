Juve-Milan, in panchina destini opposti

C’è chi ci ha giocato e poi l’ha allenata, chi non è stato mai gradito e andando via ha vinto tutto dall’altra parte, chi ha cominciato una carriera da favola su una panchina per poi vincere tutto sull’altra: storie di allenatori, quelli dal cuore a metà tra rossonero e bianconero.

Aprendo una finestra temporale che parte dagli anni 70 ecco Giovanni Trapattoni, che dopo aver vinto tutto in campo nel Milan di Nereo Rocco, cominciò ad allenare i rossoneri con il Paron come direttore tecnic. Una stagione e mezza, poi la chiamata a sorpresa di Boniperti, lo attendeva la Juventus: 10 anni prima e 3 anni poi, 14 titoli conquistati, ancora l’unico allenatore ad aver vinto tutte le coppe esistenti.

Fabio Capello invece fu chiamato a sostituire Arrigo Sacchi a inizio degli anni 90. Lo accolse lo scetticismo e invece si rivelò la scelta più azzeccata: 4 scudetti e l’indimenticata Champions League di Atene sul Barcellona di Cruijff. Al Milan ci tornò dopo un anno a Madrid, poi Roma, e dopo aver giurato di non allenare mai la Juve eccolo finire alla corte dei bianconeri. I suoi due scudetti, però, sono stati i più bui della storia juventina.

Alberto Zaccheroni arrivò alla Juve nel gennaio 2010, dieci anni prima aveva vinto lo scudetto con il Milan, ma sulla panchina bianconera rimase sei mesi poi trasvolò verso il Giappone.

Contestato, insultato ed etichettato come eterno secondo: fu il destino di Carlo Ancelotti, ex da giocatore di Milan e Roma e mai gradito ai tifosi juventini, chiamato a sostituire Marcello Lippi vinse l’Intertoto, naufragò nel diluvio di Perugia e poi chiuse il suo rapporto con la Juve. Il Milan lo chiamò a sostituire Terim, quello che accadde è storia: 7 trofei tra cui due Champions.

L’ultimo è la storia di oggi, Max Allegri, anch’egli accolto così così dai tifosi bianconeri… Era stato l’odiato allenatore dello scudetto rossonero sino all’anno prima, c’era da sostituire Conte, Agnelli e Marotta fecero la "pazzia". Chissà se quelli che insultarono il tecnico livornese al suo arrivo a Torino sono mai andati a chiedere scusa…