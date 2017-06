Juve-Milan, arbitra Massa: all'andata "annullò" il gol di Pjanic

Per Davide Massa non sarà esattamente una prima volta: vero, l'arbitro della sezione di Imperia non ha mai arbitrato uno Juventus-Milan (né allo Stadium, né a San Siro), ma nella gara d'andata fu in qualche modo protagonista, purtroppo per lui in negativo. Già, il fischietto ligure designato per la partitissima della 28ª giornata era in campo anche il 22 ottobre, in quel caso come uno degli assistenti di porta che coadiuvavano Rizzoli: fu proprio lui, nel primo tempo, a segnalare all'arbitro un fuorigioco inesistente che portò all'annullamento del gol di Pjanic.



Il bosniaco calciò una punizione, Benatia era oltre la linea dei difensori del Milan ma si disinteressò del pallone, mentre Bonucci, che provò a intervenire, era in posizione regolare. Rizzoli inizialmente convalidò la rete, poi fu richiamato via radio da Massa dopo le veementi proteste dei milanisti e annullò il gol. La partita era ancora sullo 0-0, poi il Milan vinse grazie alla rete di Locatelli nella ripresa.