Juve, Matuidi: "Questa società ha capito tutto"

"La Juve è un'istituzione, carica di storia, altri francesi hanno fatto ottime cose. Spero, a mia volta, di lasciare la mia impronta ed entrare nella storia della società". Blaise Matuidi, in un'intervista al quotidiano Le Figaro, si dice entusiasta dei suoi primi mesi a Torino e della sua nuova vita. "Questa società ha capito tutto, se un giocatore sta bene nella vita, sta bene in campo, e nel mio caso è stato fatto tutto il possibile per facilitare la mia integrazione e quella della mia famiglia".



"Sono entusiasta, non mi aspettavo di andare così bene fin dall'inizio. Di solito, quando uno arriva, soprattutto da un altro paese, c'è bisogno di un minimo di adattamento. Personalmente mi sono adattato subito a Torino e mi sono inserito rapidamente nella Juve". Poi arrivano gli elogi ai singoli: "Buffon è una leggenda, un grande calciatore e un grande uomo che mi ha accolto alla grande, uno dei primi a mandarmi un messaggio di benvenuto, Dybala è ricco di talento e andrà molto lontano, è già diventato il punto di riferimento tecnico, Andrea Agnelli è molto vicino ai giocatori, giovane, presente a tutte le partite. Mi ha colpito molto la prima volta in cui ho parlato con lui, ha avuto parole molto gentili".



L'entusiasmo di Matuidi era evidente a ogni risposta, in particolare quella alla domanda su cosa lo avesse impressionato di più: "Due cose completamente diverse. Innanzitutto la sala dei trofei con 35 scudetti (Le Figaro specifica che per la Figc sono 3.3, n.d.r.), 2 Champions e tanto altro. Quando la vedi, ti riempie gli occhi: è eccezionale, è magnifica, non sai se c'è posto per un'altra coppa. E poi il lavoro. Io avevo l'abitudine di prendermi delle pause durante gli allenamenti, ma qui non è il caso. Mi è servita una settimana per capire perché la Juve ottiene questi risultati, qui ognuno sa qual è il suo compito, è tutto clinico, chirurgico, rigoroso".