Juve, Marotta: "Siamo favorevoli alla VAR ma servirebbe un confronto con l'AIA"

Beppe Marotta chiarisce la posizione della Juventus sulla moviola in campo: "Ben venga la tecnologia, della quale la VAR è uno strumento. Siamo partiti con la goal line technology che sicuramente ha portato dei benefici e quindi l'obiettivo è quello di supportare l'attività dell'arbitro cercando di ridurre il più possibile gli errori che fanno parte di una componente unana" spiega l'ad bianconero, intervenendo alla consegna del "Premio Nazionale Letteratura del Calcio 'Antonio Ghirelli", al Circolo dei Lettori di Torino



Il giudizio del club torinese è dunque chiaro: "Noi siamo favorevolissimi alla VAR. Sicuramente non abbiamo alcun timore, faremo il nostro cammino come sempre. All'Interno della VAR c'è un protocollo che al limite può essere al centro di un confronto con le autorità arbitrali: bisognerebbe analizzarlo meglio, coordinarlo per renderlo più armonico".



Il dirigente fornisce un esempio alla sua proposta: "Il gol di Mandzukic era da annullare. C'è una domanda legittima che è quella della valutazione o meno del presunto fallo da rigore su Higuain al 94': magari la VAR potrebbe intervenire anche per dire semplicemente che non era rigore".



Spazio poi ad alcune valutazioni sul campionato: "Il Napoli fa paura, come negli anni passati. Come Inter, Roma, Milan. Siamo in una fase interlocutoria e l'annata della Juventus è in linea con le precedenti. Milan? Quando si cambia c'è un bonus di adattamento che è necessario dare. Hanno fatto tanti investimenti, ma bisogna aspettare per dare una lettura migliore".



Nessun problema in merito ai rinnovi di Chiellini e Alex Sandro: "Sono in scadenza, stiamo analizzando le opzioni ma il rapporto con i calciatori è ottimo e definiremo i rinnovi, credo senza problemi, perché la voglia da entrambe le parti è di continuare insieme".



Infine Marotta torna sulla sentenza del Tribunale Figc che ha condannato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, a 12 mesi di inibizione per la vicenda ultrà e biglietti: "La società, come sapete, ha presentato ricorso: significa che riteniamo ingiusta la sentenza. Ci sono degli atti in corso, il procedimento penale ha affermato che la Juventus non c'entra nulla e i rapporti con la 'ndrangheta sono assolutamente lontani da noi".