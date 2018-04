Juve, Marotta: "Pogba e Morata? Esistono le eccezioni..."

Mercato e polemiche. Beppe Marotta tra due fuochi in diretta a Serie A Live: l'a.d. della Juventus ha commentato la replica di Ceferin ad Agnelli ("Collina non si tocca, non è tempo di Var") e l'irritazione del club per l'ok della prefettura alla presenza di tifosi del Napoli non residenti in Campania nello scontro diretto di domenica prossima allo Stadium. E poi, ovviamente, le possibili trattative per i ritorni di Pogba e Morata. Ecco le sue principali dichiarazioni.



“La Var non porta alla perfezione ma riduce gli errori e quindi ritengo che debba essere inserita quanto prima. Il punto è che ci sono metodi arbitrali diversi in giro per l’Europa e anche in Champions, con Var in Italia, addizionali in Europa e nessuna delle due in Premier: questo è paradossale. Va eliminata questa cosa. Per quel che riguarda Collina, noi abbiamo parlato di una designazione criticabile perché per noi non era logica rispetto al rischio che la gara presentava perché si affrontavano due squadre dal ranking altissimo: per noi Oliver non aveva l’esperienza adatta a un match del genere".



"Pogba o Morata potrebbero tornare? Non credo ai cavalli di ritorno ma ci sono anche le eccezioni. Loro sono due grandi professionisti che hanno lasciato un ottimo ricordo ma la valutazioni di mercato che hanno raggiunto rappresentano un miraggio per noi. L’operazione Higuain è stata straordinaria ed è stata fatta dopo la cessione di Pogba. Darmian? No, non è fatta per niente”.".



"Irritati per la presenza dei tifosi del Napoli a Torino? L’irritazione nasce da una logica e saggia preoccupazione. Noi vorremmo il pubblico avversario in ogni gara ma la preoccupazione nasce da quello che è successo negli ultimi anni. Ma le istituzioni hanno garantito grande controllo e ci affidiamo a loro. Non vogliamo fare polemica".