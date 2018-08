Juve, Marotta: "L'Inter è da scudetto"

"Chi è l'anti-Juve?". Beppe Marotta non ha dubbi: l'a.d. bianconero prova a mettere subito pressione a quella che da tutti viene indicata come la principale antagonista dei campioni d'Italia in questa stagione. "Credo sia tutto riconducibile all’Inter. Ha avuto un processo di crescita graduale in questi due anni, ha fatto belle operazioni ed importanti, come De Vrij. Non dico sia l’anti-Juve, perché bisogna essere fiduciosi, ma sicuramente nella griglia delle prime Juve e Inter ci sono a pieno titolo".



Alla vigilia di Chievo-Juve, Marotta ha parlato anche delle operazioni di mercato: "Cristiano Ronaldo? Per essere campioni bisogna avere capacità non solo professionali, ma anche umane. Lui è un prototipo dell'eccellenza, non solo divertirà la gente ma darà un apporto importante a noi e a tutto il calcio italiano. Questo è il nono campionato della gestione di Andrea Agnelli, il percorso è stato con un'asticella alzata di anno in anno. Bonucci-Caldara? Scambio nato sia da motivi tecnici che economici. L'obbligo del management è puntare al massimo dei risultati mixando valutazioni economiche e tecniche, si tiene in considerazione tutto. L'addio di Marchisio? Non ci sono stati condizionamenti legati all'eventuale inserimento nella lista Uefa. Tutto è nato da un confronto sereno tra società e giocatore, con difficoltà di giocare maggiori rispetto al passato, per noi era doveroso chiarirlo col giocatore. Lui ha preferito questa soluzione, il rapporto si è concluso in modo corretto. Noi gli siamo grati, come calciatore e come uomo, ma il gioco di calcio è fatto di queste dinamiche".