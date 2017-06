Juve, Marotta: "Dybala rinnova a fine mese. Rizzoli? Io sono per il confronto"

Mercato, il futuro di Allegri, le polemiche nate dopo Juve-Inter. Ecco i temi trattati da Beppe Marotta a Premium Sport: "Il rinnovo di Dybala? Il tifoso della Juve non si deve preoccupare: il suo entourage è in Argentina, arriverà a fine mese e quello sarà il momento in cui ci sarà la firma". Nessun caso, dunque, secondo l'a.d. bianconero. "Così come non esiste un problema sul rinnovo dell’allenatore".



Poi è il momento di parlare dell'automoviola di Rizzoli alle Iene: "Non so cosa sia successo tra Rizzoli e Le Iene e quindi non posso entrare nel merito: posso dire di essere contrario a qualsiasi tipo di polemica e di essere, invece, favorevole al confronto costruttivo tra le parti, al di là delle prese di posizione di ciascuno sui singoli episodi"