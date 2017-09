Juve, Marotta: "Clausola per Dybala? Siamo contrari"

Un occhio (attento) al calciomercato, l'altro al campionato. Beppe Marotta ha parlato pochi minuti prima di Juventus-Fiorentina in esclusiva a Premium Sport. Ecco le sua principali dichiarazioni.



"90 milioni per Higuain? Non dimentichiamoci che per noi questa campagna è stata allestita dopo la cessione di Pogba e siamo contentissimi di Higuain. Al di là del goleador è importante nell'economia del gioco".



"Clausola per Dybala? La clausola è uno strumento che in Spagna ha un ruolo importante nel rapporto tra giocatori e club. In Italia i casi sono pochi, come i nostri Higuain e Pjanic. Io sono fortemente contrario: nessun giocatore nella rosa della Juve ce l'ha. Il giocatore è determinante del suo destino e se vuole lasciare è impossibile tenerlo. A quel punto entrano in gioco le valutazioni e il valore del giocatore lo fa la trattativa. Oggi pare clamorosa la cifra incassata dal Barcellona per Neymar ma il danno subito nella programmazione non viene calcolato e per me va oltre i 220 milioni ricavati, avendo anche perso un giocatore del genere negli ultimi giorni di mercato".



"Pellegri? C'eravamo anche in tempi non sospetti. Lo trattavamo due anni fa su cifre lontane da quelle di oggi. Lui è un talento, ma per trasformarsi in campione ce ne passa... Nello scenario giovanile italiano è tra i migliori. Chiesa? Non ci interessa ma è un ottimo giocatore".



"Serie A? Il primo punto di analisi sarà alla decima giornata, siamo in una fase interlocutoria. Gli scontri diretti saranno determinanti come lo sono stati anche negli ultimi anni, perché le sfide con le provinciali dovrebbero sempre portare punti. E a mio giudizio il campionato dovrebbe avere 18 squadre e non 20. Con tutto il rispetto un campionato giusto per gli interessi del calcio italiano porterebbe benefici a tutti, club e nazionali". Non è un caso che le parole di Marotta arrivino dopo i 10 gol complessivi subiti dal Benevento in tre giorni da Napoli e Roma.