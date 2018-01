Juve, Marchisio verso l'addio a fine anno: il rischio c'è

"Marchisio non si tocca". C'è più che altro una paura scritta lì sopra per farsi leggere, dentro il cuore di molti per farsi sentire. C'è una situazione evidente che alimenta quella paura e che ad ora è fatta di voci talvolta scritte o derivate da sensazioni. Claudio Marchisio e la Juve, Claudio Marchisio che in un certo senso è la Juve.



Nato, cresciuto, affermato con quei colori addosso che sono vita e che come tale però può diventare terreno di riflessione, bilancio, opportunità magari mascherati giusto quel poco per farsi chiaramente intuire. Senza segreti, per tutti come per tutti è da tempo diventata la sua quotidianità, quel voler simbolicamente annullare le distanze tra il personaggio e chi semplicemente lo segue, o addirittura lo sogna.



Il suo nome ad inizio partita in questa stagione lo ha sentito solo cinque volte, di cui due in Coppa Italia e sempre allo Stadium. Sostituito o subentrato in nove delle undici presenze complessive condizionate ad inizio stagione da quel mese passato a dover improvvisamente e inaspettatamente ricreare il muscolo attorno al ginocchio sinistro operato un anno e mezzo prima.



Altri 30 giorni ora per rimettersi da un ennesimo infortunio muscolare, tornare a disposizione, attendere scelte con ferma sensazione di non essere quasi mai la prima. E poi riflettere su quei presupposti fissati la scorsa estate anche dal padre procuratore e fondati su gradimento e numero di partite giocate ad ora insufficienti.



Quattro mesi ancora per provare a ribaltare tutto e comunque saranno voci, suggestioni, vedasi quella sentimentalmente impraticabile del Torino squadra del suocero, vedasi Stati Uniti dopo esempio di Pirlo o altro ancora ad alimentare quelle paure scritte o costodite dentro un cuore.