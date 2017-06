Juve, Marchisio si scalda per l'Udinese: in gol in amichevole

Dopo l'infortunio dello scorso 17 aprile, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che gli aveva tolto il finale di stagione 2015/16 e soprattutto gli Europei, Claudio Marchisio è pronto a tornare in campo. Le previsioni di rientro del "Principino" erano sempre state stimate intorno a settembre/ottobre: tempi rispettati, tanto che il centrocampista spera nella convocazione di Allegri per la sfida di sabato sera contro l'Udinese.

Per convincere il tecnico bianconero che è pronto a riprendersi la Juve, Marchisio è andato a segno nell'amichevole giocata oggi a Vinovo e terminata 3-0 contro la Pro Settimo Eureka. Il club ha celebrato la rete del "Principino" con un tweet: "Test in amichevole... ha segnato anche un certo Marchisio". Per la cronaca a segno anche Evra, che ha sbloccato il risultato, e il giovane Kean.

La situazione dell'infermieria

Giorgio Chiellini, che ha saltato Macedonia-Italia per un problema al polpaccio, proverà a stringere i denti, per dare qualche alternativa per la retroguardia al tecnico della Juventus: con Rugani e Benatia indisponibili per infortuni, se il difensore toscano non dovesse farcela, rimarrebbero solo Bonucci e Barzagli tra i centrali. Niente da fare per Marko Pjaca, il croato salterà anche l'impegno di Champions League contro il Lione.