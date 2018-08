Juve, Marchisio: saluto struggente, andrà al Monaco

"Ho passato gli ultimi 25 anni della mia vita ad immaginare quello che sarei voluto diventare". Comincia così il video strappalacrime di Claudio Marchisio e finisce con una frase che colpisce: "C'è un solo modo per continuare a vincere ed è sapere che in ogni caso non perderò nulla di tutto questo, perché sarà sempre parte di me ed io ne sarò sempre parte, ovunque sarò".



Il Principino ha scelto: andrà al Monaco. Aveva cominciato la diretta Instagram registrata sulle colline torinesi con un "bonjour". E ai tifosi che chiedevano lumi ha spiegato: "Sono gli ultimi giorni in questa città. A breve io e la mia famiglia sceglieremo la destinazione migliore, ma sicuramente vi terrò informati". L'ufficialità manca, ma ormai il suo futuro è chiaro. Aveva un paio di offerte migliori fuori dall'Europa, pesa la volontà della moglie di non allontanarsi da Torino.



Nel video e nel post di saluto alla Juve Marchisio lo ripete quattro volte: "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Questione di Dna: Marchisio ha dato l'addio con due post e una Instagram Story. Poi il Principino è andato a salutare i compagni alla Continassa: è andato via, ma - parole sue - sarà bianconero per sempre.

