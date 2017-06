Juve, Mandzukic ko, Dybala non al meglio: emergenza a Napoli

"La cosa positiva è che in questo momento stanno tutti bene". Massimiliano Allegri l'ha detto per la prima volta a fine gennaio e l'ha ripetuto spesso nel corso degli ultimi tre mesi. Sabato, quando terrà la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus, ahilui, non potrà fare altrettanto. L'emergenza infortuni che ha spesso caratterizzato il suo ciclo bianconero è tornata a materializzarsi: la contrattura muscolare rimediata da Paulo Dybala a Genova, contro la Samp, ha scatenato un'inattesa ecatombe che preoccupa i bianconeri in vista della doppia sfida del San Paolo e, in prospettiva, anche della gara d'andata dei quarti di Champions contro il Barcellona.



L'infortunio di Pjaca, ovviamente, è quello più grave, l'unico davvero serio, perché la rottura del crociato destro costringerà il croato a restare fermo per almeno 4-5 mesi: stagione già finita. Il punto è che nell'immediato si è aperta una clamorosa emergenza: Dybala è tornato dall'Argentina senza aver giocato nessuna delle due gare valide per le qualificazioni mondiali, evidentemente perché non al meglio; Mandzukic ha riportato un'infiammazione al ginocchio sinistro in allenamento e difficilmente riuscirà a recuperare in vista di domenica. Infine, persino il baby Kean non è al meglio e sembra impossibile che Allegri rischi un giovane in non perfette condizioni fisiche in una gara così importante.



Così, domenica, Higuain (proprio lui) rischia di essere l'unica punta a disposizione del tecnico al San Paolo: se Allegri volesse confermare il 4-2-3-1, allora, dovrebbe avanzare Pjanic e Alex Sandro sulla trequarti. Oppure, più verosimilmente, il tecnico opterà per un cambio di modulo.