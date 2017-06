Juve, Lichtsteiner: "Sogno un gol decisivo nella finale di Champions"

In casa bianconera il pareggio contro il Napoli al San Paolo viene considerato importante in chiave scudettoanche da Lichtsteiner. "Credo che il punto di ieri sia stato molto importante: siamo tutti d'accordo nel dire che la partita non fosse esattamente quella che volevamo fare, ma bisogna fare i complimenti ai nostri avversari, che hanno giocato un'ottima gara, mettendoci in difficoltà. Vediamo il punto come un segnale positivo, noi forse eravamo un po' sottotono ma abbiamo saputo soffrire tutti insieme" sottolinea il terzino svizzero a Jtv.



Mercoledì sera i bianconeri saranno di scena ancora a Napoli per le semifinali di ritorno di Coppa Italia: "Troveremo un avversario importante ma partiamo da una posizione di vantaggio. Sicuramente bisognerà fare un gol per stare più tranquilli, contro un Napoli che ieri ha corso tantissimo e magari non riuscirà a fare la stessa gara che ha fatto ieri".



Sarà questa solo la prima di tante sfide che la Juve dovrà affrontare: spicca senza dubbio il doppio confronto con il Barcellona in Champions League: "Bisogna essere bravi a giocare contro tutti gli avversari come se fossero il Barcellona, con lo stesso ritmo e con la stessa mentalità: è questo che ti fa vincere i titoli, mantenendo sempre ben saldi i piedi per terra, senza mollare contro nessuno. Negli anni scorsi abbiamo vinto tanti titoli nazionali, ed ora noi, così come tutti i tifosi, vogliamo vincere la Champions League. Ma dobbiamo essere concentrati su tutti i fronti".



Lichtsteiner sapeva in qualche modo di dover affrontare i blaugrana nei quarti di finale: "Quando hanno vinto 6-1 contro il PSG stavo giocando a carte con mio padre e gli ho detto: 'Vedrai che ora becchiamo il Barcellona!'. Non è stata una sorpresa per me...".



Chiusura dedicata a sogno per questo finale di stagione: "Sono un giocatore che pratica un calcio semplice: ogni gol vale uguale, che sia una rovesciata o una rete a porta vuota. Certo, un gol decisivo in una finale di Champions non sarebbe male".