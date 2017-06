Juve, la Uefa ti rimborsa: 3,5 milioni per i nazionali, record in Europa

C'è una Juve che è già prima in Europa. In attesa (e nella speranza, per i tifosi bianconeri) che la squadra di Allegri faccia quanta più strada possibile in Champions League, il club può vantare un piccolo record, indipendente (almeno in parte) dai risultati sul campo: si tratta dei rimborsi che l'Uefa ha messo a disposizione per i giocatori utilizzati dalle nazionali all'Europeo, fase di qualificazione compresa. Ed è in questa classifica che la Juve è davanti a tutti, con una quota di 3,48 milioni di euro dei 150 complessivi che la federcalcio continentale stabilì a suo tempo con l'Eca, l’associazione che riunisce le principali società di calcio europee





Proprio dall'Eca (European Clubs Association) arriva il documento che, club per club, mette in evidenza le cifre rimborsate dall'Uefa. A ricevere gli indennizzi sono stati 641 società e il meccanismo di distribuzione del denaro è piuttosto semplice: ogni club ha ricevuto una quota fissa pari a 3.536 euro per ogni calciatore inserito nella lista dei 23 nelle singole gare di qualificazione (4.307 per i giocatori di nazionali impegnate in 10 partite anziché 12); per la fase finale dell'Europeo, invece, il rimborso dipendeva dalla lega di appartenenza del calciatore e per la serie A, come il resto dei campionati principali, era pari a 7.231 euro al giorno.



Con l'Italia arrivata fino ai quarti, il tedesco Khedira in semifinale e i francesi Evra e Pogba in finale, la Juve ha "superato" tutte le rivali, precedendo il Liverpool (3,39 milioni) e il Tottenham (circa 3 milioni). Del resto proprio i bianconeri e i Reds erano i club più rappresentati in Francia quest'estate con 12 giocatori a testa tra i convocati: oltre a quelli già citati, c'erano gli azzurri Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Zaza e Sturaro, lo spagnolo Morata (eliminato proprio dall'Italia agli ottavi), lo svizzero Lichtsteiner e il croato Mandzukic, anche loro fuori agli ottavi. Rugani, portato da Conte come riserva, non rientrava nel conteggio. Nella top 10 delle squadre rimborsate, oltre ai bianconeri, c'è anche la Roma a quota 2,12 milioni.