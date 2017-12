Juve, la stoccata di Agnelli a Bonucci: "C'è anche chi sposta gli equilibri..."

Andrea Agnelli 'stuzzica' Leonardo Bonucci. Lo scorso lunedì il presidente della Juventus, parlando agli oltre 800 dipendenti bianconeri alle Ogr di Torino, ha chiamato sul palco i giocatori che hanno vinto gli ultimi sei campionati facendo riferimento al difensore trasferitosi in estate al Milan: "E poi con grande affetto c'è anche chi sposta gli equilibri, ma non è più qui e bisogna ricordarlo anche a Leo che ha vinto sei scudetti".



Il numero 1 del club piemontese ha elogiato il cammino della squadra ("ha scritto una pagina di leggenda") prima di svolgere lo sguardo oltre i confini nazionali: "Teniamo all'Europa (la Champions ndr). E' un obiettivo, mentre anni fa partivamo con un sogno".



Ai Gazzetta Sports Awards ha quindi rilanciato: "Alla Juventus la ricerca della vittoria è una dolce ossessione. La parola vincere è ricorrente nel nostro vocabolario. L'asticella va messa sempre più in alto".